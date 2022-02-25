Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки

Президент РФ Владимир Путин обратился к украинским военным и призвал их «брать власть в свои руки», потому что украинский народ якобы захватила «шайка наркоманов и неонацистов», сообщает Новое время.

"Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ" , — сказал он.

В Украине наступил второй день с начала полномасштабного вторжения России, начавшегося утром в четверг, 24 февраля, с речи президента РФ Владимира Путина.

Сразу же после агрессивных заявлений главы Кремля о якобы планах «демилитаризации и денацификации» украинского государства, территория страны подверглась обстрелам россиян.