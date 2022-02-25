Дуда: Пора вместе ответить россиянам на том же языке

Россия понимает исключительно язык силы, поэтому сейчас пора солидарно ответить ей на том же языке. Украине нужно оказать всяческую помощь, в том числе вооружение. Об этом в начале саммита Бухарестской девятки (B9, Польша, Румыния, Болгария, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия), начавшийся в пятницу в Варшаве, заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

По его словам, страны восточной Европы отлично знают, какими категориями оперируют российские политические элиты: они понимают исключительно язык силы. Таким образом функционировала царская, коммунистическая, а теперь путинская Россия.

“Пора солидарно ответить россиянам на том же языке: ответ Запада должен быть решительным, единственным и реализуемым совместно всем евроатлантическим сообществом. Мы должны сильнее поддержать Украину, особенно из-за поставок вооружения и всяческой помощи”, - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что страны "девятки" должны показать единство сообщества центральной Европы, взгляды которого прикованы к тому, что происходит сейчас в "братской Украине".

Дуда подчеркнул, что в четверг, 24 февраля, в Европу вернулись демоны великой войны, которых никто не видел с 1945 года.

"За картины этой войны из-за восточной границы отвечает только одна страна – путинская Россия", - подчеркнул президент РП.

Как заметил Дуда, в Европе уже все успели забыть, чем чревата война.

"Спокойный сон богатых европейцев и разрешение на постоянное вооружение России, в основном из средств, полученных от продажи нефти и газа на европейские рынки, привели к ситуации, когда мы проснулись в совершенно иной реальности", - подчеркнул Дуда.

По его мнению, встречаясь в круге стран восточного фланга НАТО нельзя ограничиваться только пассивным осуждением этой атаки.

“Мы должны перейти к конкретным действиям: в войне в Украине ставкой вся система евроатлантической безопасности. Я соглашаюсь с призывом президента Владимира Зеленского, который сказал: если сегодня вы нам не поможете, то завтра к вашей двери постучится война”, - констатировал польский лидер.

Как известно, на саммите в Варшаве планируется совместное участие президентов B9 и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в саммите НАТО в режиме онлайн.