Ляшко: россияне обстреляли две скорые и применили оружие против медиков

Российские оккупанты обстреляли две скорые помощи и использовали оружие против медиков психиатрической больницы, заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, сообщает Новое время.

"Агрессор продолжает на территории Украины обстрелы бригад экстренной медицинской помощи и больниц" , — сказал Ляшко во время видеообращения к международным организациям.

Ляшко подчеркнул, что агрессор обстрелял скорую в Запорожской области и на севере Киевской области.

"К счастью не было жертв среди медицинских работников. Но на севере Киевской области в селе Марьяновка не могут получить медицинскую помощь раненые жители Украины" , — сказал он.

Также агрессор использовал оружие против медиков психиатрической больнице в Чернигове, добавил украинский министр.

"Все это является нарушением Женевских конвенций, все это недопустимо" , — сообщил Ляшко и призвал осудить действия российских оккупантов и предотвратить дальнейшую агрессию РФ.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника.