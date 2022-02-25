Ляшко: россияне обстреляли две скорые и применили оружие против медиков
Российские оккупанты обстреляли две скорые помощи и использовали оружие против медиков психиатрической больницы, заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, сообщает Новое время.
"Агрессор продолжает на территории Украины обстрелы бригад экстренной медицинской помощи и больниц", — сказал Ляшко во время видеообращения к международным организациям.
Ляшко подчеркнул, что агрессор обстрелял скорую в Запорожской области и на севере Киевской области.
"К счастью не было жертв среди медицинских работников. Но на севере Киевской области в селе Марьяновка не могут получить медицинскую помощь раненые жители Украины", — сказал он.
Также агрессор использовал оружие против медиков психиатрической больнице в Чернигове, добавил украинский министр.
"Все это является нарушением Женевских конвенций, все это недопустимо", — сообщил Ляшко и призвал осудить действия российских оккупантов и предотвратить дальнейшую агрессию РФ.
В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.
Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника.