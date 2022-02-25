"Укрзализныця": Россия обстреляла железнодорожную станцию под Харьковом
Россия обстреляла железнодорожную станцию в Купянске Харьковской области, сообщает Новое время.
Как рассказали в Укрзализныце, в результате обстрела пострадали двое проводников.
"Один железнодорожник ранен в живот, другой — в ногу. Сейчас коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное", — добавили там.
В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.
Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника.
Бои идут в Сумской, Черниговской, Херсонской и Киевской областях, а также на Донбассе.