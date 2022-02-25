КГГА просит киевлян проверить крыши на наличие меток

Киевская городская государственная администрация обратилась к жителям столицы с просьбой по возможности проверить крыши многоэтажных домов на наличие меток для целей российских агрессоров и уничтожить эти знаки, сообщает Интерфакс-Украина.

"Городская власть обращается к жителям многоэтажных домов, имеющих доступ к выходу на крыши, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток. В случае, если будут обнаружены какие-то отметки, просим засыпать их землей или чем-нибудь накрыть", - говорится в Телеграм-канале КГГА.