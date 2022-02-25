В "Нафтогаз Украины" сообщили о работе своих объектов

Отбор газа из подземного хранилища газа в Черниговской области остановлен. Повреждены газопроводы в Донецкой области, сообщает Новое время.

Мринское подземное хранилище газа (Черниговская область) временно прекратило отбор газа в связи с сообщениями о боевых действиях на расстоянии 8−9 км от газохранилища. Необходимый объем газа уже компенсирован за счет увеличения отбора из Солоховского и Кегичевского подземных газохранилищ. Остальные объекты АО Укртрансгаз — Оператор газохранилищ работают в штатном режиме.

Из-за обстрела есть дополнительные многочисленные повреждения газопроводов в Волновахском районе Донецкой области. Установить характер повреждений из-за постоянных обстрелов пока невозможно. Без газа остались абоненты АО «Донецкоблгаз» в населенных пунктах Бугас, Новониколаевка, Новогнатовка, Старогнатовка.

АО «Черноморнефтегаз» продолжает добывать газ на Стрелковом месторождении (Генический район Херсонской области) и обеспечивать газом местное население. Город Геническ захвачен русскими войсками. Часть работников вчера были эвакуированы, остались местные жители для текущего обслуживания промысла. Оборудование и газопроводы не повреждены.

Остановлена работа Южно-Граковской, Борисовской и Северо-Коробочкинской установок комплексной подготовки газа в Чугуевском районе Харьковской области и Святогорской установки комплексной подготовки газа в Изюмском районе Харьковской области, сотрудники эвакуированы. Другие объекты АО «Укргаздобыча» работают в штатном режиме, за исключением ряда УКПГ, находящихся вблизи линии разграничения.

Службы и сервисы ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг и ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины работают в обычном режиме, выполняя работу по приему-передаче природного газа контрагентам и обрабатывая запросы бытовых потребителей газа.

Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ (Львовская область), которые находятся в управлении ООО Нефтегаз Тепло, стабильно обеспечивают жителей теплом, горячей водой и электроэнергией.

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод, объекты АО Укртранснафта работают в штатном режиме.

ОАО Кировоградгаз работает в обычном режиме без внештатных ситуаций.