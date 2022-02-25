Энергосистема Украины работает в нормальном режиме, - Укрэнерго

По состоянию на вечер 25 февраля энергосистема Украины работает в нормальном режиме. Частота поддерживается на уровне 50 ГЦ, сообщает РБК-Украина.

Как отметили в пресс-службе, энергоснабжение населения и военных обеспечивается стабильно. Энергоснабжение Киева обеспечивается в полном объеме.

"Из - за разрушения сетевой инфраструктуры сейчас прервано энергоснабжение в Гостомеле, Ирпене, Буче и Мостище" , - говорится в сообщении.

Также обесточены потребителей в Черниговской области (25 населенных пунктов), Харьковской области (42 населенных пункта), Житомирской области (14 населенных пунктов).

По состоянию на 15: 00 мощность потребления в энергосистеме составляла 14,2 ГВт. При этом суммарная мощность ГЭС уменьшилась до 1,26 ГВт.

Все объекты крупной генерации, кроме Луганской ТЭС, работают в штатном режиме. В работе находятся 12 из 15 энергоблоков АЭС. В аварийном ремонте один корпус блока №4 Трипольской ТЭС, из-за отсутствия топлива не работают 4 энергоблока на ТЭС и 3 на ТЭЦ. В холодном резерве до 30 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, а также энергоблоки №5 и№6 Запорожской АЭС.

Магистральные электросети работают стабильно. В первой половине дня произошло отключение действием защит четырех ПЛ касу напряжения 330 КВ в восточном регионе. Также повреждено ПС 330 возле Тореза. Однако это не повлияло на стабильность работы сети и выдачи мощности генерации, сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сети мобильных операторов и интернет-провайдеров в Украине работают стабильно.