Министры финансов ЕС готовы немедленно ввести санкции против РФ

Министры финансов стран-членов Европейского союза заявляют о готовности немедленно ввести в действие финансово-экономические санкции, ободренные лидерами ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.

Речь об этом идет в совместном заявлении министров финансов, Центрального европейского банка и Европейской комиссии, текст которого распространен в пятницу в Брюсселе.

"Вчера вечером на Европейском совете лидеры договорились об ограничительных мерах, которые повлекут за собой масштабные и серьезные последствия для России. Мы, министры финансов, немедленно введем эти финансово-экономические санкции. Эти санкции будут действовать столько, сколько потребуется, и будут дополняться дополнительными решениями. Мы попросили Европейскую комиссию и ЕЦБ оценить последствия дальнейшего ограничения доступа российских учреждений к финансовой системе. Все варианты на столе", - сказано в заявлении.

Министры констатировали, что "единство европейских стран и мощь нашей европейской экономики позволят смягчить последствия кризиса".

"Мы примем соответствующие меры, чтобы ограничить последствия для наших граждан и бизнеса", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, сообщается, что вопросом обсуждения были "экономические последствия этого геополитического кризиса, в частности, для энергетического сектора". "Мы полны решимости ускорить выполнение программы, начатой в последние месяцы, для укрепления нашей экономической независимости и обеспечения устойчивого и устойчивого роста", - заверили они.