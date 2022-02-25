Венедиктова: обстрелян авиационный завод в Харькове, ранены курсанты

Войска Российской Федерации осуществили обстрел Харьковского авиационного завода на улице Сумская 134﻿. Об этом написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, сообщает Деловая столица.

Она отметила, что обстрел был произведен с помощью кассетных ракет. В результате были ранены 3 курсанта национальной гвардии.

"Россияне, я понимаю, что в эту минуту вас не пугают уголовные последствия от содеянного (позже испугаетесь), но людьми оставайтесь, и у вас же есть дети, дорогие люди, родственники. Не становитесь военными преступниками" , — обратилась Венедиктова российской армии.