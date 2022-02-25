Власти РФ объявили о начале блокировки Facebook

О начале блокировки доступ россиян к Facebook в пятницу, 25 февраля, заявили в пресс-службе Роскомнадзора, сообщает Новое время.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа" , — говорится в сообщении органа государственной цензуры.

Официальным поводом для такого шага РФ назвала якобы «ограничение свободы слова» со стороны соцсети.