ВСУ: Украинская армия отбила остров Змеиный
Вооруженные силы Украины отразили у армии РФ остров Змеиный, заявляет Генеральный штаб ВСУ, сообщает Деловая столица.
"Срочное сообщение – Генеральный штаб заявил, что украинская армия отразила остров Змеиный", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в результате обстрела российскими оккупантами острова Змеиный погибли 13 украинских пограничников.
"Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан на х**! Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли", — сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.