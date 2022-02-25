Шмыгаль: Украина выпустит военные облигации на 400 млрд. грн

Украинское правительство выпустит в обращение новые военные облигации﻿, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Деловая столица.

"Принято решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн. путем поэтапного выпуска военных облигаций" , — отметил он.

Премьер напомнил, что украинцы могут потратить на помощь украинской армии деньги за вакцинацию в рамках е-поддержки.

Справка: Военные облигации – долговые ценные бумаги (ОВГЗ), выпущенные правительством для финансирования Вооруженных Сил Украины. В 2014 г. Украина уже выпускала военные облигации.