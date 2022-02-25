Авиакомпания Delta Airlines приостановила сотрудничество с Аэрофлотом

Авиакомпания Delta Airlines приостановила сотрудничество с Аэрофлотом
Фото: Аэрофлот

Американская авиакомпания Delta Airlines приостановила сотрудничество с российской авиакомпанией Аэрофлот из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет издание Politico, сообщает Новое время.

"Delta отозвала код-шеринговые услуги, выполняемые совместно с российскими авиалиниями Аэрофлот, решение вступает в силу немедленно", — сообщили представители Delta Airlines.

Незадолго до этого правительство Польши решило закрыть воздушное пространство страны для российских авиакомпаний. Призывают другие страны Европы поступить аналогично.

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