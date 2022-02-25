Зеленский, Шмыгаль, Ермак, Арахамия и Подоляк записали видео в Киеве
На фоне распространения российской пропагандой слухов о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы «сбежал» из Киева глава государства опубликовал видео из-под Офиса президента, сообщает Новое время.
На видео Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк стоят возле Офиса президента.
"Все мы здесь, наши военные здесь, граждане здесь, все мы здесь защищаем нашу независимость, наше государство. Так будет и дальше", — сказал Зеленский.