Зеленский, Шмыгаль, Ермак, Арахамия и Подоляк записали видео в Киеве

На фоне распространения российской пропагандой слухов о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы «сбежал» из Киева глава государства опубликовал видео из-под Офиса президента, сообщает Новое время.

На видео Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк стоят возле Офиса президента.