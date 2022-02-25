"Укрзализныця" отменила ряд поездов из соображений безопасности (список)

"Укрзализныця" отменила ряд поездов: между Харьковом и Донецкой областью, а также между Запорожьем и Энергодаром, сообщает Деловая столица.

Из соображений безопасности пассажиров с 25 февраля отменены пригородные поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом:

№7057 Харьков — Бахмут,

№7096 Бахмут — Харьков,

№7088 Константиновка — Харьков,

№7087 Харьков — Константиновка.

Также отменяют пригородный поезд №6809/6810 Запорожье-1 – Энергодар.

"Пока отправления поездов из Киева планируется по расписанию, однако из-за сложившейся ситуации все быстро меняется — пожалуйста, следите за официальными сообщениями на каналах "Укрзализныци" , — предупредили в ведомстве.

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Карантинные требования для посадки в поезда смягчены. Приоритет в посадке предоставляют детям, женщинам и пожилым людям.