"Укрзализныця" отменила ряд поездов из соображений безопасности (список)
"Укрзализныця" отменила ряд поездов: между Харьковом и Донецкой областью, а также между Запорожьем и Энергодаром, сообщает Деловая столица.
Из соображений безопасности пассажиров с 25 февраля отменены пригородные поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом:
- №7057 Харьков — Бахмут,
- №7096 Бахмут — Харьков,
- №7088 Константиновка — Харьков,
- №7087 Харьков — Константиновка.
Также отменяют пригородный поезд №6809/6810 Запорожье-1 – Энергодар.
"Пока отправления поездов из Киева планируется по расписанию, однако из-за сложившейся ситуации все быстро меняется — пожалуйста, следите за официальными сообщениями на каналах "Укрзализныци", — предупредили в ведомстве.
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Карантинные требования для посадки в поезда смягчены. Приоритет в посадке предоставляют детям, женщинам и пожилым людям.