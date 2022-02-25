МОН рекомендует прекратить образовательный процесс на две недели
Министерство образования и науки призывает прекратить образовательный процесс на две недели, сообщает РБК-Украина.
Рекомендательное письмо было направлено руководителям департаментов управлений, заявляет министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"Информирую, что с целью обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса сегодня направлено письмо руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального и высшего образования с рекомендацией о прекращении образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявления каникул на две недели", - пишет Шкарлет.