Пограничники: контроль над островом Змеиный не вернули

На запрос редакции в Госпогранслужбе Украины ответили, что контроль над островом Змеиный в Черном море пока не возвращен, сообщает Новое время.

Ранее в Telegram-канале Верховной Рады появилось сообщение, что Украина вернула контроль над островом, но позже его удалили.

"Продолжаем всеми возможностями узнавать судьбу украинских защитников — пограничников и воинов ВСУ, находившихся на Змеином" , — заявили в ГПСУ.

Около 11:30 24 февраля к украинскому острову Змеиный (скала в Черном море в 120 км от Одессы) подошли два российских военных корабля — крейсер Москва и патрульный корвет Василий Быков. Россияне объявили по радио требования к бойцам Измаильского пограничного отряда, находившимся на острове: отключить средства связи, выстроиться и сложить оружие. После того, как украинцы отказались, остров обстреляли из корабельного оружия и с воздуха.

13 пограничников, защищавших остров, погибли. В ночь на 25 февраля президент Владимир Зеленский объявил, что павшие защитники острова получат звание Героев Украины посмертно.