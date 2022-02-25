Кулеба: Италия поддержит отключение России от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 25 февраля после разговора со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия поддержит отключение России от SWIFT, сообщает Новое время.

"Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT" , – отметил Кулеба.

Ранее, как сообщали различные западные СМИ, Италия вместе с Германией и Кипром отказывалась поддержать европейские санкции, которые включали бы отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT.