МВД: обстрелян из Градов Иванков в Киевской области, есть жертвы

Российские войска обстреливают Иванков в Киевской области из систем залпового огня Град, об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сообщает Новое время.

"Одни из самых серьезных боев сейчас проходят в Киевской области. Мы знаем о том, что Киев является главным направлением Владимира Путина. Путин хочет захватить Киев, чтобы поставить тут свою марионеточную власть" , — сказал Денисенко во время брифинга.

По его словам, сейчас Иванков, который находится приблизительно в 80 км от Киева, обстреливается, в том числе Градами, в населенном пункте есть жертвы среди гражданского населения.

"Путин говорил, что никаких гражданских объектов не обстреливается, это абсолютная ложь. Мы это видели не один раз. И Иванков лучшее тому подтверждение" , — подчеркнул он.

Также Денисенко добавил, что в Киеве были найдены и уничтожены несколько российских диверсионных групп.