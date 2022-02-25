МВД: обстрелян из Градов Иванков в Киевской области, есть жертвы
Российские войска обстреливают Иванков в Киевской области из систем залпового огня Град, об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сообщает Новое время.
"Одни из самых серьезных боев сейчас проходят в Киевской области. Мы знаем о том, что Киев является главным направлением Владимира Путина. Путин хочет захватить Киев, чтобы поставить тут свою марионеточную власть", — сказал Денисенко во время брифинга.
По его словам, сейчас Иванков, который находится приблизительно в 80 км от Киева, обстреливается, в том числе Градами, в населенном пункте есть жертвы среди гражданского населения.
"Путин говорил, что никаких гражданских объектов не обстреливается, это абсолютная ложь. Мы это видели не один раз. И Иванков лучшее тому подтверждение", — подчеркнул он.
Также Денисенко добавил, что в Киеве были найдены и уничтожены несколько российских диверсионных групп.