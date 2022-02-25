Зеленский созвонился с Байденом по трем вопросам

Президент Украины поблагодарил США за мощную поддержку, сообщает Сегодня.

Владимир Зеленский созвонился с президентом США Джо Байденом. На повестке обсуждений – усиление санкций, оборонительная помощь и антивоенная коалиция. Об этом президент Украины сообщил на странице в Instagram.

"Только что обсудил с Джозефом Байденом усиление санкцией, конкретную оборонительную помощь и антивоенную коалицию. Спасибо за мощную поддержку" , – написал он.

Напомним, что вчера США заверили официальный Киев в том, что страны "Большой семерки" готовы ввести сокрушительные санкции против режима в Российской Федерации.

Кроме того Вашингтон ранее заявил, что рассматривает возможность поставки оборонительного вооружения в Украину.