"Укрзализныця" объявила ряд эвакуационных рейсов из Киева (список)

Укрзализныця объявила ряд эвакуационных рейсов из столицы в западном направлении, сообщает Деловая столица.

В ведомстве отметили, что отправление поездов осуществляется с вокзала Киев-Пассажирский, в том числе с пригородного вокзала.

Согласно расписанию к отправке готовы поезда:

095 Киев — Рахов в 19:48 (время посадки увеличено)

029 Киев — Ужгород в 20:05 (время посадки увеличено)

049 Киев — Трускавец в 20:12 (добавлено еще 5 вагонов)

057 Киев — Ворохта в 20:21

097 Киев — Ковель 21:22

007 Киев — Черновцы 0 22:22

091 Киев — Львов в 22:37

"Учитывая обстоятельства, возможны задержки подачи поездов, но вагонов достаточно для безопасной эвакуации около 10 тысяч человек до конца суток. Посадка осуществляется в порядке живой очереди, предпочтение традиционно отдается детям, женщинам и маломобильным" , — отметили в пресс-центре.

"Укрзалізниця" упразднила ряд поездов : между Харьковом и Бахмутом, Константиновкой, а также между Запорожьем и Энергодаром.