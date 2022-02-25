"Укрзализныця" объявила ряд эвакуационных рейсов из Киева (список)
Укрзализныця объявила ряд эвакуационных рейсов из столицы в западном направлении, сообщает Деловая столица.
В ведомстве отметили, что отправление поездов осуществляется с вокзала Киев-Пассажирский, в том числе с пригородного вокзала.
Согласно расписанию к отправке готовы поезда:
- 095 Киев — Рахов в 19:48 (время посадки увеличено)
- 029 Киев — Ужгород в 20:05 (время посадки увеличено)
- 049 Киев — Трускавец в 20:12 (добавлено еще 5 вагонов)
- 057 Киев — Ворохта в 20:21
- 097 Киев — Ковель 21:22
- 007 Киев — Черновцы 0 22:22
- 091 Киев — Львов в 22:37
"Учитывая обстоятельства, возможны задержки подачи поездов, но вагонов достаточно для безопасной эвакуации около 10 тысяч человек до конца суток. Посадка осуществляется в порядке живой очереди, предпочтение традиционно отдается детям, женщинам и маломобильным", — отметили в пресс-центре.
"Укрзалізниця" упразднила ряд поездов : между Харьковом и Бахмутом, Константиновкой, а также между Запорожьем и Энергодаром.