Путин и Лавров внесены в санкционный список ЕС

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров внесены в список лиц, которые попали под санкции Европейского Союза, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Путин и министр иностранных дел Лавров - в списке санкций... Единственные лидеры в мире, которые попали под санкции ЕС - это Асад из Сирии, Лукашенко из Беларуси, и сейчас Путин - из России", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по результатам заседания совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в пятницу.

ПВ свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также призывает партнеров на Западе принять меры по SWIFT.

"Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, о котором Великобритания объявила вчера", - цитирует The Independent представителя Даунинг-стрит.