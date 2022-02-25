ГСЧС: в Мариуполе снаряды попали в школу и 12-этажный жилой дом

В Мариуполе около 19:20 снаряды попали в здание школы № 48 и 12-этажный жилой дом, там произошло возгорание. В результате пострадали три человека, заявила пресс-служба ГСЧС Украины, сообщает Новое время.

В момент авиаудара в школе не было людей.

"Сделать фотодоказательства этой очередной лжи о том, что враг не стреляет по гражданским, к сожалению, возможности не было. Уж очень тяжелые условия для работы именно на той позиции" , — заявили в ГСЧС.

Ранее городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что 24 февраля Россия обстреляла более десяти домов в жилом секторе, ранены 45 мирных жителей, среди них один ребенок. Ситуация в городе управляемая и контролируемая ВСУ и Нацгвардией, российские войска пытаются прорваться в восточном и западном направлениях.