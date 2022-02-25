Китайские банки присоединились к санкциям против России

Надежды Кремля на помощь Китая в преодолении изоляции от западной финансовой системы, похоже, могут разбиться в прах. Два крупнейших госбанка Китая прекратили обслуживание сделок по покупке в РФ сырьевых товаров, сообщает Bloomberg.

Офшорные подразделения Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) вслед за западными банками перестали выдавать аккредитивы для покрытия сделок с российскими сырьевыми экспортерами. Банк полностью прекратил обслуживание поставок в долларах, но в некоторых случаях выдает аккредитивы на сделки в юанях. Для каждого такого решения требуется одобрение вышестоящего руководства.

Bank of China также ограничил финансирование покупок российского сырья по решению собственного риск-менеджмента. Как сообщили источники Bloomberg, банк ожидает развернутых рекомендаций национального регулятора.

По их словам, в прошлом крупнейшие китайские банки соблюдали санкции против Ирана, КНДР и даже гонконгских чининовников, опасаясь попасть под вторичные меры американского Минфина.

«Китайские финансовые институты серьезно относятся к комплаенсу по санкциям», - говорит Бен Костерзева, консультант Hogan Lovells в Гонконге. - Они не хотят сами попасть под санкции и потерять доступ к долларовым транзакциям».

В четверг стало известно, что западные банки начали отказывать в выдаче аккредитивов под поставки российской нефти. В результате по меньше три из крупнейших энергокомпаний Европы не смогли провести сделки.

В результате цена российского сорта Urals рухнула относительно других марок: каждый баррель стоит на 11,25 доллара дешевле Brent, и это рекордная скидка за всю историю.

Судовладельцы также неохотно отправляют танкеры в балтийские порты России из-за потенциальных санкционных рисков, сообщили Argus участники рынка. Так, стоимость морской перевозки партий Urals по 100 тысяч тонн из Приморска на северо-запад Европы в четверг выросла сразу на 200 пунктов международной фрахтовой шкалы Worldscale (WS), до WS300 - максимального уровня с 27 декабря 2006 года.