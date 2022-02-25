КГГА предупреждает об угрозе авиаударов

Киевская городская государственная администрация заявляет об угрозе авиаудара по столице.

«Внимание - угроза авиаудара. Всем срочно проследить в укрытия», - говорится в сообщении пресс-службе КГГА.

Вечернее заявление мэра Киева Виталия Кличко:

"Сейчас ситуация для Киева угрожающая, без преувеличения. Следующая ночь, особенно под утро будет сложная. Российские войска сейчас впритык к столице обезвреживают наших военных и правоохранителей, диверсионные группы. Под особенным контролем мосты, на них вы можете увидеть дежурит военная техника. Также будут блокпосты на всех въездах. Будут блоки, где перекрывается путь к стратегическим объектам. Для обороны столицы от агрессора, мы решаем вопрос о дополнительных подразделениях защитников города. Хочу обратиться к киевлянам, если увидите метки на тротуарах, зелёных зонах, так называемые меткам, сообщайте правоохранителям. Можете засыпать эти метки."

Также Кличко сообщил о 5 взрывах, которые случились с интервалом в 3-5 минут возле ТЕЦ - 6. Спасательные службы изучают ситуацию.