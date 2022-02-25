На западной границе растут очереди, в Польшу можно попасть пешком

Из-за роста пассажиропотока на западной границе Украины увеличиваются очереди, сообщили в Госпогранслужбе, сообщает Новое время.

По состоянию на 18:00 на выезд из Украины в автомобильных пунктах пропуска на оформление на границе с Польшей ожидало такое количество автомобилей:

Ягодин - 2500,

Устилуг - 1400,

Грушев- 700,

Рава-Русская - 900,

Угринов - 1150,

Краковец - 1200,

Шегини – 1600,

Смельница – 900.

На границе со Словакией у двух автомобильных пунктов пропуска находятся около 270 автомобилей. Пересечения границы в Венгрию в трех пунктах пропуска ожидали более 220 автомобилей. На выезд в Румынию в трех пунктах пропуска в очередях находилось более 1100 легковых автомобилей.

В Гостаможслужбе сообщили, что пересечь границу в направлении Польши можно через пеший переход в пункте пропуска Краковец — Корчова, который начал работу с 19.00, сегодня, 25 февраля.

Аналогичный пешеходный переход функционирует в пункте пропуска Грушев – Будомеж.

Напомним, что Укрзализныця объявила эвакуационные рейсы из Киева в западном направлении.