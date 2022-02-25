На западной границе растут очереди, в Польшу можно попасть пешком
Из-за роста пассажиропотока на западной границе Украины увеличиваются очереди, сообщили в Госпогранслужбе, сообщает Новое время.
По состоянию на 18:00 на выезд из Украины в автомобильных пунктах пропуска на оформление на границе с Польшей ожидало такое количество автомобилей:
- Ягодин - 2500,
- Устилуг - 1400,
- Грушев- 700,
- Рава-Русская - 900,
- Угринов - 1150,
- Краковец - 1200,
- Шегини – 1600,
- Смельница – 900.
На границе со Словакией у двух автомобильных пунктов пропуска находятся около 270 автомобилей. Пересечения границы в Венгрию в трех пунктах пропуска ожидали более 220 автомобилей. На выезд в Румынию в трех пунктах пропуска в очередях находилось более 1100 легковых автомобилей.
В Гостаможслужбе сообщили, что пересечь границу в направлении Польши можно через пеший переход в пункте пропуска Краковец — Корчова, который начал работу с 19.00, сегодня, 25 февраля.
Аналогичный пешеходный переход функционирует в пункте пропуска Грушев – Будомеж.
Напомним, что Укрзализныця объявила эвакуационные рейсы из Киева в западном направлении.