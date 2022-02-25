НАТО поставлять Украине системы ПВО и дополнительное вооружение

Страны НАТО будут поставлять Украине системы противовоздушной обороны и дополнительное вооружение, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Интерфакс-Украина.

"По его словам, "Россия разрушила мир в Европе" и сейчас "народ Украины борется за свою свободу перед агрессией со стороны России".

НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила "эту дурацкую войну", вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога"