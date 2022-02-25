ГСЧС: В Киеве "гости" просили у пожарных одежду под видом ВСУ

В Киеве пожарно-спасательную часть посетили "гости", которые представились бойцами ВСУ и просили переодеться в гражданскую одежду или одежду пожарных, они задержаны, сообщает Украинская правда.

Неизвестные пришли в пятницу в 44-ю государственную пожарно-спасательную часть Киева.

Они представились бойцами ВСУ, показав какие-то удостоверения, однако не дали убедиться в их подлинности.

"Были они в нашей форме Вооруженных сил, в бронежилетах, с автоматами и колбасой. А пришли они в пожарную часть попросить переодеться во что-то гражданское, а еще лучше – в пожарные боевки", - сообщили в ГСЧС.

"Это официальный канал, поэтому передать все слова, которые на эту странную просьбу подумались нашим ребятам, мы передать не можем. Однако спасатели никого не оставляют в беде, поэтому, конечно, нашли для гостей старую одежду. А параллельно позвонили в полицию.

Не успели наши гости натянуть штаны, как правоохранители и добровольцы, оперативно прибывшие по вызову, уже положили молодых людей лицом на пол. И, конечно, они оказались не теми, за кого себя выдавали".