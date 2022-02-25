Кулеба заявил о планирующиеся масштабной провокации для "дегуманизации" украинцев

За даними розвідки, РФ планує масштабну провокацію з метою «дегуманізації» українців, звинувачення України у нібито нелюдських діях. Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від РФ, ми не цілимося у дитячі садочки і цивільних.