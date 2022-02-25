Кулеба заявил о планирующиеся масштабной провокации для "дегуманизации" украинцев
В ходе вторжения России в Украину готовится масштабная провокация для того, чтобы обвинить украинцев в бесчеловечных действиях. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Деловая столица.
"По данным разведки, Российская Федерация планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", — отметил Кулеба.