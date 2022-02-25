Минобороны Польши: колона с боеприпасами прибыла в Украину

Колонна с военной помощью для ВСУ от Варшавы прибыла в Украину, со ссылкой на главу Минобороны Польши Мариуша Блащака, сообщает Новое время.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей" , — написал он в Twitter.

Блащак добавил, что Польша поддерживает украинцев.

"Мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии" , — написал министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит посылать оружие в Украину, включая средства противовоздушной обороны и другие типы вооружения.

Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина будет продолжать получать оборонительную помощь от США на фоне нового вторжения России.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника.