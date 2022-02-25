США введут санкции против Путина вслед за ЕС
США введут санкции против президента России Владимира Путина за полномасштабное нападение на Украину вслед за Евросоюзом, сообщает Новое время.
Агентство Bloomberg отмечает, что «это в значительной степени символический шаг», так как информации об активах Путина и о том, где он их хранит, мало.
Официально он владеет лишь несколькими активами: ему принадлежат три автомобиля и квартира. Его годовой доход составляет около 10 миллионов рублей ($120 тыс.).
CNN сообщает со ссылкой на два источника, что санкции против Путина могут ввести уже сегодня.
Ранее сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будут внесены в санкционный список Европейского Союза из-за нападения России на Украину. Газета FT писала, что многие лидеры ЕС поддержали такой шаг.
Великобритания также объявила о введении санкций против Путина и Лаврова. Власти страны уже внесли их в санкционный список, который предусматривает замораживание активов.