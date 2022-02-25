Укрэнерго опровергло фейки о возможных отключениях электроэнергии

НЭК Укрэнерго заявило, что энергосистема Украины работает стабильно. Ограничения энергоснабжения не планируются, сообщает Новое время.

"Фейковые сообщения врага о том, что планируются отключение света в Киеве и других регионах Украины – пропаганда врага... У украинских потребителей свет есть и будет" , - говорится в сообщении.

Ранее в Минэнерго сообщили, что за минувшую ночь зафиксировано значительное снижение потребления электроэнергии в Украине – до 12,8 ГВт.