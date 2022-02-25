Нацгвардия обезвредила фейковое подразделение терробороны

Военные Национальной гвардии в Киеве ликвидировали диверсионную группу, которая выдавала себя за подразделение территориальной обороны, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Нацгвардейцы отчитались о разоблачении фейкового подразделения территориальной обороны Киева. Вместе с тем они призвали горожан быть внимательными, поскольку в столице работают и другие вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Профиль Национальной гвардии Украины в сети добавил, что военные продолжают работать над обнаружением диверсантов по Киеву. Всех их пообещали "упаковать".