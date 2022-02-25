Зеленский предложил премьер-министру Израиля стать посредником в переговорах

Зеленский предложил премьер-министру Израиля стать посредником в переговорах

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, сообщает Деловая столица.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, Зеленский попросил Беннета об этом во время телефонного разговора двух лидеров в 25 февраля.

"Мы считаем, что Израиль является единственным демократическим государством в мире, которое имеет отличные отношения как с Украиной, так и с Россией", — сказал Корнийчук.

Офис Беннета подтвердил, что телефонный звонок состоялся, но отказался комментировать его содержание. Корнийчук добавил, что Израиль пока не согласился на эту просьбу.

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