Зеленский предложил премьер-министру Израиля стать посредником в переговорах
Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, сообщает Деловая столица.
По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, Зеленский попросил Беннета об этом во время телефонного разговора двух лидеров в 25 февраля.
"Мы считаем, что Израиль является единственным демократическим государством в мире, которое имеет отличные отношения как с Украиной, так и с Россией", — сказал Корнийчук.
Офис Беннета подтвердил, что телефонный звонок состоялся, но отказался комментировать его содержание. Корнийчук добавил, что Израиль пока не согласился на эту просьбу.