Зеленский предложил премьер-министру Израиля стать посредником в переговорах

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, сообщает Деловая столица.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, Зеленский попросил Беннета об этом во время телефонного разговора двух лидеров в 25 февраля.

"Мы считаем, что Израиль является единственным демократическим государством в мире, которое имеет отличные отношения как с Украиной, так и с Россией" , — сказал Корнийчук.

Офис Беннета подтвердил, что телефонный звонок состоялся, но отказался комментировать его содержание. Корнийчук добавил, что Израиль пока не согласился на эту просьбу.