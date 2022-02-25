Anonymous взломали Минобороны РФ и "слили" данные в сеть
Группа хакеров Anonymous сломала сайт Минобороны РФ и обнародовала базу данных с телефонами, почтами и именами его сотрудников, а также парализовала правительственные порталы, в том числе и сайт Кремля, сообщает Деловая столица.
"Группа хактивистов Anonymous успешно сломала и слила базу данных сайта Минобороны России", — заявили Anonymous в Twitter.
Кроме того, не работает сайт Кремля.
Напомним, что 24 февраля вечером с перебоями работали правительственные сайты Российской Федерации. А сегодня группа Anonymous, открыто поддержавшая Украину в войне с Россией, взяла на себя ответственность за атаку на сайт телеканала Russia Tuday.