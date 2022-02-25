Anonymous взломали Минобороны РФ и "слили" данные в сеть

Группа хакеров Anonymous сломала сайт Минобороны РФ и обнародовала базу данных с телефонами, почтами и именами его сотрудников, а также парализовала правительственные порталы, в том числе и сайт Кремля, сообщает Деловая столица.

"Группа хактивистов Anonymous успешно сломала и слила базу данных сайта Минобороны России" , — заявили Anonymous в Twitter.

Кроме того, не работает сайт Кремля.

"Russian Government Websites Are Currently Down. Several Russian government websites, including the official Kremlin site, appear to be inaccessible."¯\_(ツ)_/¯https://t.co/ogdUq78vNo — Anonymous (@YourAnonNews) February 25, 2022

Напомним, что 24 февраля вечером с перебоями работали правительственные сайты Российской Федерации. А сегодня группа Anonymous, открыто поддержавшая Украину в войне с Россией, взяла на себя ответственность за атаку на сайт телеканала Russia Tuday.