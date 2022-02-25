Зеленский: этой ночью враг пойдет на штурм и применит все силы

Президент Владимир Зеленский заявил в новом обращении, что этой ночью российские оккупанты пойдут на штурм и применят все силы, сообщает Новое время.

По словам главы государства, под ударом многие города — Чернигов, Сумы, Харьков, территория Донбасса, города на юге, «особое внимание — Киеву».

"Обращаюсь к нашим защитникам и защитницам. На всех фронтах этой ночью враг применит все силы, чтобы сломить наше сопротивление. Подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Мы все должны понимать, что нас ждет. Этой ночью мы должны выстоять — судьба Украины решается сейчас" , — подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал гражданских быть максимально осторожными, помогать друг другу, особенно пожилым и одиноким людям. В случае любой опасности нужно идти в укрытие.