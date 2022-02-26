Главнокомандующий ВСУ - противник не достиг поставленных целей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что по результатам второго дня обороны Украины противнику не удалось достигнуть поставленных ранее стратегических целей, сообщает Интерфакс-Украина.

"Закончились вторые сутки героической обороны Украины от российского вторжения. Я благодарю каждого воина и всех, кто встал на защиту страны" , - говорится в заявлении главнокомандующего на странице в Facebook﻿.

По его словам, украинские силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты.