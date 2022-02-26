ВСУ: под Киевом сбит Ил-76 с вражеским десантом

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что украинская ПВО сбила российский Ил-76 в районе Василькова Киевской области, сообщает Новое время.

«Это месть за Луганск 2014. Смерть врагам!» , — сказано в сообщении Генштаба в Facebook.

Информацию также подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В Командовании воздушных сил ВСУ уточнили, что вражеский Ил-76МД был сбит украинским истребителем Су-27. Сейчас в Василькове продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются высадить в городе десант.