Канада также вводит санкции против Путина и Лаврова

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо вслед за своими союзниками заявил о введении санкций против Путина и Лаврова, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как передает CTV News, в пятницу, 26 февраля, Джастин Трюдо заявил, что вслед за своими союзниками Канада вводит пакет санкций против Путина и Лаврова в следствии вторжения российской армии в Украину.

Соответсвующее заявление было сделано после того как США, Великобритания и ЕС объявили о санкциях против российских лидерах.

Напомним, что Италия поддерживает отключение Росcии от SWIFT.

Отметим, что в ЕС уже начали разрабатывать третий пакет санкций против России.