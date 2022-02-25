Макрон поддержал отключение РФ от SWIFT
Вечером 25 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Французский лидер поддержал отключение России от банковской системы SWIFT и санкции против Владимира Путина, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
"Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина", - написал Зеленский в Twitter по итогам беседы со своим французским коллегой.
Глава государства добавил, что Макрон также поддержал поставки Украине оборонительных вооружений. Зеленский назвал французского лидера настоящим другом, который не оставил Украину в самой трудной ситуации.
"Merci La France", - добавил Зеленский.
Ранее Макрон пообещал Украине военную и финансовую помощь. Он уточнил, что Париж выделит 300 млн долларов.