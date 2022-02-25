Макрон поддержал отключение РФ от SWIFT

Вечером 25 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Французский лидер поддержал отключение России от банковской системы SWIFT и санкции против Владимира Путина, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина" , - написал Зеленский в Twitter по итогам беседы со своим французским коллегой.

Глава государства добавил, что Макрон также поддержал поставки Украине оборонительных вооружений. Зеленский назвал французского лидера настоящим другом, который не оставил Украину в самой трудной ситуации.

"Merci La France" , - добавил Зеленский.

Щойно зателефонував Еммануель Макрон @EmmanuelMacron. Маю сказати, що він – справжній друг України. ???????? з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Ранее Макрон пообещал Украине военную и финансовую помощь. Он уточнил, что Париж выделит 300 млн долларов.