Минфин США обнародовал санкции против Путина и кремлевских чиновников

Министерство финансов США объявило официальный список новых индивидуальных санкций в связи с агрессией РФ, в который вошли не только президент Путин и глава МИД Лавров, но также более десятка других высокопоставленных представителей российских властей. Список обнародован на официальном сайте Минфина США, сообщает Новое время.

"Президент Путин и министр Лавров несут прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное новое вторжение России в Украину, демократическое суверенное государство" , - отмечается в документе.

При этом акцентируется внимание, что Минфин США крайне редко вводит санкции против глав государств. В частности, в этом списке есть такие деспоты как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар Асад, отметили в американском финансовом ведомстве.

Кроме того, США вводят ограничения против 11 российских чиновников – членов Совбеза РФ и приближенных к кремлевскому лидеру лиц. Среди них:

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации;

Сергей Нарышкин, директор внешней разведки России;

Вячеслав Володин, спикер Государственной думы;

Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ;

Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ;

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел;

Александр Бортников, директор ФСБ;

Игорь Краснов, генпрокурор;

Игорь Щеголев, полномочный представитель президента в Центральном округе РФ;

Владимир Устинов, полномочный представитель президента в Южном округе РФ;

Виктор Золотов, руководитель Нацгвардии РФ.

Кроме того, в другом списке санкций, обнародованном в пятницу Минфином США, указаны также фамилии министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.