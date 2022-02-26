Минфин США обнародовал санкции против Путина и кремлевских чиновников
Министерство финансов США объявило официальный список новых индивидуальных санкций в связи с агрессией РФ, в который вошли не только президент Путин и глава МИД Лавров, но также более десятка других высокопоставленных представителей российских властей. Список обнародован на официальном сайте Минфина США, сообщает Новое время.
"Президент Путин и министр Лавров несут прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное новое вторжение России в Украину, демократическое суверенное государство", - отмечается в документе.
При этом акцентируется внимание, что Минфин США крайне редко вводит санкции против глав государств. В частности, в этом списке есть такие деспоты как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар Асад, отметили в американском финансовом ведомстве.
Кроме того, США вводят ограничения против 11 российских чиновников – членов Совбеза РФ и приближенных к кремлевскому лидеру лиц. Среди них:
- Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации;
- Сергей Нарышкин, директор внешней разведки России;
- Вячеслав Володин, спикер Государственной думы;
- Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ;
- Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ;
- Владимир Колокольцев, министр внутренних дел;
- Александр Бортников, директор ФСБ;
- Игорь Краснов, генпрокурор;
- Игорь Щеголев, полномочный представитель президента в Центральном округе РФ;
- Владимир Устинов, полномочный представитель президента в Южном округе РФ;
- Виктор Золотов, руководитель Нацгвардии РФ.
Кроме того, в другом списке санкций, обнародованном в пятницу Минфином США, указаны также фамилии министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.