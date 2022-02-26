В Минфине США подтвердили санкции против Путина и Лаврова

В Минфине США объявили о введении санкций против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дела Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.﻿ Заявление опубликовано на сайте Минфина США, сообщает Новое время.

"Президент Путин и министр Лавров несут прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину, демократическое суверенное государство. Минфин крайне редко вводит санкции против глав государств. Президент Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят такие деспоты, как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар аль-Асад" , — подчеркнули в Минфине.

Вся собственность Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова подлежит замораживанию. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат им на 50 и более процентов, также подлежат блокировке. Все транзакции в США запрещены.