Украинская диаспора из США перевела $1 млн для морпехов Мариуполя

Обеспокоена украинская диаспора штата Иллинойс перевела для морских пехотинцев Мариуполя 1 млн долларов.﻿ Об этом информировал волонтер, руководитель организации "Помоги фронту" Богдан Масляк, пишет Styler, РБК-Украина.

"1 000 000 долларов США. Именно столько мы получим помощи на закупку снаряжения для морпехов от обезбашенных благотворителей украинского происхождения из села Чікагівка Иллинойского уезда. Слава Украине!" ,- с юмором написал он в Facebook.

Ранее в Мариуполе снаряд попал в школу. К счастью, люди не находились.