ЕС утвердил второй пакет антироссийских санкций

Европейский союз утвердил второй пакет санкций для России, одобренный лидерами Евросоюза на саммите, который прошел в нынешний четверг.﻿ Соответствующее решение обнародовано в ночь на субботу Европейским советом, сообщает Интерфакс-Украина.

В экономическом секторе санкций отмечается, что принятый сегодня пакет "еще больше расширяет существующие финансовые ограничения, тем самым ограничивая доступ России к важнейшим рынкам капитала".

"Он также запрещает листинг и предоставление услуг в отношении акций российских государственных компаний на торговых площадках ЕС. Кроме того, он вводит новые меры, которые существенно ограничивают приток финансовых средств из России в ЕС, путем запрета приема депозитов, превышающих определенные суммы, от граждан или резидентов России, ведения счетов российских клиентов центральными депозитариями ценных бумаг ЕС, а также продажу ценных бумаг, номинированных в евро, российским клиентам" , - говорится в сообщении.

В ЕС считают, что эти санкции коснутся 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных.

"Они увеличат стоимость займов для России, повысят инфляцию и постепенно подорвут промышленную базу России. Кроме того, принимаются меры по предотвращению сокрытия состояний российской элиты в безопасных убежищах в Европе" , - подчеркивается в сообщении.

В энергетическом секторе ЕС запретит продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию конкретных товаров и технологий нефтепереработки, а также введет ограничения на оказание сопутствующих услуг.

"Вводя такой запрет на экспорт, ЕС намерен нанести удар по российскому нефтяному сектору и лишить Россию возможности модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы. Доходы России от экспорта в 2019 году составили 24 миллиарда евро" , - констатировали в ЕС.

В транспортном секторе ЕС ввел запрет на экспорт товаров и технологий авиационной и космической отрасли, а также запрет на предоставление услуг по страхованию, перестрахованию и техническому обслуживанию, связанных с этими товарами и технологиями. ЕС также запретит предоставление соответствующей технической и финансовой помощи.

"Этот запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит один из ключевых секторов экономики России и сообщение страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде" , - отметили в ЕС.

В технологическом секторе ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также ограничения на экспорт определенных товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию Россией ее сектора обороны и безопасности.

"Это будет включать такие продукты, как полупроводники или передовые технологии" , - детализировано в сообщении.

В отношении визовой политики, то ЕС сообщает, что дипломаты, другие российские официальные лица и бизнесмены больше не смогут пользоваться положениями об упрощении визового режима, которые обеспечивают привилегированный доступ в ЕС. Это решение не коснется рядовых граждан России. Решение вступает в силу в день его принятия.

Соответствующие правовые акты, в том числе имена лиц, затронутых ограничительными мерами, будут опубликованы в Официальном журнале.