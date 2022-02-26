ЕС утвердил второй пакет антироссийских санкций
Европейский союз утвердил второй пакет санкций для России, одобренный лидерами Евросоюза на саммите, который прошел в нынешний четверг. Соответствующее решение обнародовано в ночь на субботу Европейским советом, сообщает Интерфакс-Украина.
В экономическом секторе санкций отмечается, что принятый сегодня пакет "еще больше расширяет существующие финансовые ограничения, тем самым ограничивая доступ России к важнейшим рынкам капитала".
"Он также запрещает листинг и предоставление услуг в отношении акций российских государственных компаний на торговых площадках ЕС. Кроме того, он вводит новые меры, которые существенно ограничивают приток финансовых средств из России в ЕС, путем запрета приема депозитов, превышающих определенные суммы, от граждан или резидентов России, ведения счетов российских клиентов центральными депозитариями ценных бумаг ЕС, а также продажу ценных бумаг, номинированных в евро, российским клиентам", - говорится в сообщении.
В ЕС считают, что эти санкции коснутся 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных.
"Они увеличат стоимость займов для России, повысят инфляцию и постепенно подорвут промышленную базу России. Кроме того, принимаются меры по предотвращению сокрытия состояний российской элиты в безопасных убежищах в Европе", - подчеркивается в сообщении.
В энергетическом секторе ЕС запретит продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию конкретных товаров и технологий нефтепереработки, а также введет ограничения на оказание сопутствующих услуг.
"Вводя такой запрет на экспорт, ЕС намерен нанести удар по российскому нефтяному сектору и лишить Россию возможности модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы. Доходы России от экспорта в 2019 году составили 24 миллиарда евро", - констатировали в ЕС.
В транспортном секторе ЕС ввел запрет на экспорт товаров и технологий авиационной и космической отрасли, а также запрет на предоставление услуг по страхованию, перестрахованию и техническому обслуживанию, связанных с этими товарами и технологиями. ЕС также запретит предоставление соответствующей технической и финансовой помощи.
"Этот запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит один из ключевых секторов экономики России и сообщение страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде", - отметили в ЕС.
В технологическом секторе ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также ограничения на экспорт определенных товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию Россией ее сектора обороны и безопасности.
"Это будет включать такие продукты, как полупроводники или передовые технологии", - детализировано в сообщении.
В отношении визовой политики, то ЕС сообщает, что дипломаты, другие российские официальные лица и бизнесмены больше не смогут пользоваться положениями об упрощении визового режима, которые обеспечивают привилегированный доступ в ЕС. Это решение не коснется рядовых граждан России. Решение вступает в силу в день его принятия.
Соответствующие правовые акты, в том числе имена лиц, затронутых ограничительными мерами, будут опубликованы в Официальном журнале.