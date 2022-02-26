Белый дом запросил в Конгрессе более $6 млрд из-за нападения РФ

Белый дом информировал Конгресс США о том, что ему понадобится около 6,4 млрд долларов нового финансирования в связи с нападением России на Украину, сообщает Украинская правда.

Как пишет﻿ Bloomberg, в частности, 2,9 млрд долларов для Украины, стран Балтии, Польши и других соседей Украины будут использованы для гуманитарной помощи, продовольственной помощи, помощи беженцам, а также для энергетической и экономической стабилизации.

Еще 3,5 млрд долларов предоставят Минобороны США, чтобы отреагировать на российское вторжение.