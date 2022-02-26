РФ ветировала резолюцию ООН о прекращении войны с Украиной
Российская сторона наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН. В ней Россию призывали прекратить войну с Украиной, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Согласно результатам голосования, 11 стран-членов Совбеза выступили за принятие резолюции, одна страна выступила против, три страны, в том числе Китай - воздержались от голосования.
"Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета безопасности", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Напомним, о введении санкций против Путина объявили США, Великобритания, ЕС, Канада.
Отметим, ранее Макрон пообещал Украине военную и финансовую помощь. Он уточнил, что Париж выделит 300 млн долларов.