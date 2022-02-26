Казахстан отклонил просьбу РФ присоединиться к наступлению на Украину - NBC

Казахстан отклонил просьбу России отправить свои армию для поддержки российских войск, вторгнувшихся в Украину, сообщает Новое время.

Как пишет NBC News, один из ближайших союзников РФ также заявил, что не поддерживает признание РФ независимости так называемых «Л/ДНР».

США поприветствовали решение Казахстана.