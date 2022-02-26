Казахстан отклонил просьбу РФ присоединиться к наступлению на Украину - NBC
Казахстан отклонил просьбу России отправить свои армию для поддержки российских войск, вторгнувшихся в Украину, сообщает Новое время.
Как пишет NBC News, один из ближайших союзников РФ также заявил, что не поддерживает признание РФ независимости так называемых «Л/ДНР».
США поприветствовали решение Казахстана.
"Мы приветствуем заявление Казахстана о непризнании „ЛНР“ и „ДНР“. Мы также приветствуем отказ отправлять свои войска, чтобы присоединиться к войне Путина против Украины", — цитирует американское издание заявление Совета национальной безопасности США.