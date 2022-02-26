Госспецсвязи: В Киеве продолжается бой у метро Берестейская

В течение 10 минут в районе Шулявки и Зоопарка произведено более 50 выстрелов и взрывов, слышны пулеметные очереди. Об этом информирует Госспецсвязи со ссылкой на журналистов, сообщает Укринформ.

"Более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарка за последние 10 минут" , - говорится в телеграмм-сообщении.

Кроме того, над Белой Церковью был сбит ИЛ-76.

Также бой продолжается у станции метро Берестейская. Очевидцы, живущие рядом, сняли, что они сейчас видят из своих окон: