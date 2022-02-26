ОГА: украинские военные отбили атаку на Николаев

Вооруженные силы Украины отбили Николаев у российского захватчика. ПВО отразили атаку.﻿ Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает Новое время.

По его словам, в Очакове десант не высадился. В настоящее время высадки в Николаевской области нет.

"Никто к нам не идет. Все будет Украина!" , — сказал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреливают военную инфраструктуру в районе Николаева, в частности, аэродром Кульбакино.