ОГА: украинские военные отбили атаку на Николаев
Вооруженные силы Украины отбили Николаев у российского захватчика. ПВО отразили атаку. Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает Новое время.
По его словам, в Очакове десант не высадился. В настоящее время высадки в Николаевской области нет.
"Никто к нам не идет. Все будет Украина!", — сказал он в Facebook.
Ранее сообщалось, что российские войска обстреливают военную инфраструктуру в районе Николаева, в частности, аэродром Кульбакино.