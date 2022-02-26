Курс валют НБУ на 26 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 26 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 25 февраля, остается стабильным на уровне 29.25 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 26 февраля 2022 года.

Курс евро не изменился и составил 33.17 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 26 февраля 2022 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 февраля 2022 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 39.74 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 26 февраля 2022 года.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 31.81 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 26 февраля 2022 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.30 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 26 февраля 2022 года.